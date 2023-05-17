В платье Chanel и серьгах за миллион гривен: Шарлотта Казираги с мужем посетила Канны

Шарлотта Казираги вместе с супругом - французским режиссером Дмитрием Рассамом - посетили показ фильма-открытия кинофестиваля "Жанна дю Барри", в которой главную роль сыграл Джонни Депп.

Шарлотта Казираги и ее муж Дмитрий Рассам / Фото: Associated Press

36-летняя Шарлотта как посол Дома Chanel, конечно же, облачилась в наряд от этого бренда. На ней было платье из кутюрной коллекции осень-зима 2020 темного синего цвета с цветочной аппликацией на декольте и рукавах.

В руках у нее была черная стеганая сумка с золотым ремешком, обувь из-за длины платья рассмотреть не удалось. Зато хорошо было видно ее цветочные серьги Bouton de Camelia 18 карат из белого золота от Chanel стоимостью 27 981 долларов (1 035 768 гривен). Волосы Шарлотта собрала в лаконичную прическу и сделала неброский макияж.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

Дмитрий Рассам был в темно-синем костюме, белой рубашке, галстуке-бабочке и обут в лаковые туфли черного цвета.

Шарлотта Казираги и ее муж Дмитрий Рассам / Фото: Associated Press

Кстати, о прическах - в первый день Каннского кинофестиваля на дорожке произвела фурор британская актриса Хелен Миррен. Она вышла к фотографам с новой дерзкой прической в двух ярких цветах.

Читайте также: