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В платье Chanel с камнями на груди: Шарлотта Казираги побывала на Балу в Монако
На днях княжеская семья Монако посетила знаменитый Бал роз, который основала еще в 50-х годах княгиня Грейс Келли.
Ежегодное мероприятие Bal de la Rose прошло в спортивном клубе Монте-Карло в Монако в субботу вечером. Мы уже показывали вечерний лук княгини Шарлин, а также рассматривали образ принцессы Александры Ганноверской.
Среди гостей Бала была и Шарлотта Казираги — старшая дочь принцессы Каролины. Она была запечатлена в компании Беатриче Борромео — супруги ее брата Пьера. Кстати, сам 37-летний Пьер отсутствовал на Балу роз в этом году, и поскольку он не является действующим членом княжеской семьи и не исполняет официальных обязанностей, Княжеский дворец не опубликовал никаких объяснений относительно того, почему он пропустил мероприятие.
Шарлотта Казираги Бал не пропускает, она блистала в этом году в классическом черном платье от Chanel с круглым вырезом на декольте и расшитом камнями на груди и обута в туфли на каблуках. В руках у нее был маленький клатч, она также надела серьги-люстры, тонкую подвеску на шею с камнем и драгоценный браслет. Волосы собрала в прическу и сделала макияж в натуральных оттенках.
Беатриче Борромео выделялась в ярко-красном платье с рукавами-накидкой от Dior. Она заплела волосы в косу, сделала макияж, надела серьги с крупными камнями и золотую цепочку с подвеской надела на шею.
Ранее мы показывали, как племянница князя Монако посетила показ Chanel в Париже.