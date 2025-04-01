В платье Chanel с камнями на груди: Шарлотта Казираги побывала на Балу в Монако

Шарлотта Казираги и Беатриче Борромео / © Getty Images

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Ежегодное мероприятие Bal de la Rose прошло в спортивном клубе Монте-Карло в Монако в субботу вечером. Мы уже показывали вечерний лук княгини Шарлин, а также рассматривали образ принцессы Александры Ганноверской.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Среди гостей Бала была и Шарлотта Казираги — старшая дочь принцессы Каролины. Она была запечатлена в компании Беатриче Борромео — супруги ее брата Пьера. Кстати, сам 37-летний Пьер отсутствовал на Балу роз в этом году, и поскольку он не является действующим членом княжеской семьи и не исполняет официальных обязанностей, Княжеский дворец не опубликовал никаких объяснений относительно того, почему он пропустил мероприятие.

Шарлотта Казираги и Беатриче Борромео / © Getty Images

Шарлотта Казираги Бал не пропускает, она блистала в этом году в классическом черном платье от Chanel с круглым вырезом на декольте и расшитом камнями на груди и обута в туфли на каблуках. В руках у нее был маленький клатч, она также надела серьги-люстры, тонкую подвеску на шею с камнем и драгоценный браслет. Волосы собрала в прическу и сделала макияж в натуральных оттенках.

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Беатриче Борромео выделялась в ярко-красном платье с рукавами-накидкой от Dior. Она заплела волосы в косу, сделала макияж, надела серьги с крупными камнями и золотую цепочку с подвеской надела на шею.

Ранее мы показывали, как племянница князя Монако посетила показ Chanel в Париже.

Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги / © Associated Press Шарлотта Казираги / © Associated Press Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images Шарлотта Казираги и ее муж Дмитрий Рассам / © Associated Press Шарлотта Казираги / © Associated Press Шарлотта Казираги / © Associated Press Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images Шарлотта Казираги / © Associated Press Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги принцесса Каролина / © Getty Images Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги / © Getty Images Шарлотта Казираги / © Getty Images