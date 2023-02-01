В платье цвета апельсина: эффектный новый выход королевы Максимы в туре

Королева Максима не изменяет своему любимому стилю и во время карибского тура продемонстрировала еще один яркий лук.

Во время посещения район Сан-Николас королева Максима появилась на публике в оранжевом платье-миди от Natan Couture, которое надела в сочетании с замшевыми коричневыми босоножками на устойчивых каблуках от Gianvito Rossi. Наряды и обувь от этих двух марок 51-летняя королева Нидерландов носит чаще всего и в этом туре, и в своей обычной жизни в Нидерландах.

Ее голову в этот раз украшал ободок с массивным цветком, в ушах были серьги-висюльки, а на лице кроме макияжа - солнцезащитные очки от Tom Ford.

Королевский образ дополняли часы, браслет на запястье с тремя сердцами, похоже, символизирующий, что у Максимы трое дочерей, и несколько колец на пальцах.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Под мышкой Ее Величество держала клатч в тон босоножек, а в руках букет, подаренный ей и ее дочери, принцессе Оранской, публикой. Стоит отметить, что будущая наследница Катарина-Амалия выглядит пока не так эффектно и ярко, как ее мать.

В этот же день, но на другом мероприятии королева Максима поразила всех своим рубиново-красным ансамблем снова от бренда Natan Couture. Также на ней была широкополая шляпа Maison Fabienne Delvigne, туфли-лодочки с прозрачными вставками от Gianvito Rossi, а в руках клатч Hermes.

Король Виллем-Александр, королева Максима и их дочь принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Читайте также: