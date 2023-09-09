В платье цвета Апероль: пресс-секретарь Байдена в ярком луке вышла к журналистам

Карин Жан-Пьер часто одевает на работу наряды ярких оттенков.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в ярком аутфите. На Карин было платье цвета Апероль за колени, без рукавов и с асимметричным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру. Платье Жан-Пьер скомбинировала с черными туфлями на каблуках.
Пресс-секретарь аккуратно уложила свои кудри, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши любимыми жемчужными серьгами-пусетами.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в белом рельефном платье, сверху которого она надела ассиметричный жакет любимого красного цвета.
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