В платье цвета Апероль с откровенным декольте: эффектный аутфит Джоди Тернер-Смит

Джоди Тернер-Смит посетила ужин Фонда Керинг "Забота о женщинах", который состоялся в Нью-Йорке.

Для этого события актриса выбрала эффектный яркий аутфит. На ней было длинное плиссированное платье от Gucci цвета Апероль, которое имело откровенное декольте, вырезы на талии и шлейф.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила золотыми босоножками на высокой платформе и каблуке. Шею Джоди украсила роскошным колье с камнями, а пальцы – экстравагантными кольцами.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Тернер-Смит сделала макияж с акцентом на персиково-рубиновых тенях. Короткие волосы она выкрасила в белый цвет.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

А на Венецианском кинофестивале Джоди предстала в голубом платье от бренда Harbison с накидкой, рукавами-буфами и черно-белым лифом-бандо.

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