В платье цвета айвори и жемчужных серьгах-пусетах: принцесса Айко посетила храм

В храме Мэйдзи в Токио состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-й годовщине смерти супруги бывшего императора Мэйдзи – императрицы Секэн (она скончалась 9 апреля 1914 года в возрасте 64 лет). Мероприятие посетила дочь японского императора Нарухито и его супруги императрицы Масако – принцесса Айко.

Она появилась там в длинном закрытом платье цвета айвори с декоративными пуговицами на рукавах, на тон светлее шляпе и белых перчатках. Обута она была в белые туфли на удобных каблуках.

Принцесса Айко / Фото: Getty Images

Уши Айко украсила жемчужными серьгами-пусетами, шею – жемчужным ожерельем, а к наряду прикрепила серебряную брошь с жемчугом. В руке принцесса держала веер с кисточкой.

Напомним, принцесса Айко в сдержанном аутфите в классических цветах выступила перед СМИ в Японском обществе Красного Креста в Токио.

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