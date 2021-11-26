В платье цвета баклажан: новый выход королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II продолжает хоть и не очень активно, но все-таки работать.

На днях Ее Величество провела виртуальную аудиенцию для Закри Джафара, посла Малайзии и Сарафадина Тунджи Изолу, посла Нигерии, которые прибыли в Букингемский дворец.

Елизавета II вышла к ним на связь с помощью видео. Монарх была одета в темное платье цвета баклажан, с двухнитью из жемчуга на шее и массивной брошью на груди. Она улыбалась, была с макияжем и прической и выглядела отлично.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ранее мы сообщали, что королева все-таки планирует поехать на каникулы в Сандрингем и уверяет своих родственников, что чувствует себя уже намного лучше. Предполагается, что зимние каникулы королевы продлятся до 6 февраля 2022 года, дня, когда она официально отметит платиновый юбилей правления.

Королева Елизавета II / Getty Images

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