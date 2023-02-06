В платье цвета фольги и с пикантным декольте: Бейонсе получила очередную статуэтку "Грэмми"

На 65-й ежегодной премии "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе, Бейонсе побила рекорд по количеству побед на "Грэмми", получив за свою карьеру 32 статуэтки. За очередным золотым граммофоном Бейонсе вышла в сшитом на заказ платье-бюстье с серебряной юбкой и атласным корсетом от Gucci.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Бейонсе / Фото: Associated Press

Бейонсе добавила к образу высокие кожаные перчатки и босоножки на шнуровке оттенка металлик от Femme LA, распустила кудрявые волосы и сделала красивый нюдовый макияж.

Выйдя на сцену за наградой, певица поблагодарила своих родных – супруга Джей-Зи и детей, а также своего покойного дядю Джонни, который скончался от СПИДа в самом начале карьеры артистки.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Бейонсе / Фото: Associated Press

Она сказала, что он оказал на нее огромное влияние и помогал создавать для нее самые первые образы. 41-летняя Бейонсе отдала дяде дань уважения и отметила, что его борьба с ВИЧ стала самым болезненным переживанием в ее жизни.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Читайте также: