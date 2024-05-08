В платье цвета фуксии с разрезом: фотографы подловили пресс-секретаря Белого дома с Джо Байденом на лужайке

Карин Жан-Пьер в ярком наряде сопровождала президента в рабочей поездке.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попала под прицел фотографов, когда шла вместе с президентом США Джо Байденом по Южной лужайке в Вашингтоне по возвращении из рабочей поездки в Северную Каролину.

Карин выбрала для перелета платье миди цвета фуксии с небольшим разрезом на колене и короткими рукавами с пуговицами. Талию она подчеркнула бежевым тонким ремешком.

Джо Байден и Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь традиционно сделала объемную укладку с кудрями, надела на лицо черные очки-авиаторы и несла в руках вместительную коричневую сумку. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на руках – часы и серебряный браслет.

Джо Байден и Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Байден был одет в классический синий костюм, белую рубашку и красно-синий галстук.

Напомним, Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый лук в голубом платье и с серьгами-пусетами.

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