В платье цвета фуксии с V-образным вырезом: пресс-секретарь Байдена в ярком образе появилась на брифинге

Карин Жан-Пьер часто приходит на работу в ярких луках.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела очередной брифинг в Вашингтоне.

Перед журналистами она предстала в ярком аутфите. На ней было платье цвета фуксии с V-образным вырезом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Карин дополнила фирменными кудрями, макияжем с персиково-бронзовыми тенями на веках и красным маникюром. В ушах у нее были золотые серьги-гвоздики, а на шее – изящная подвеска на цепочке.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер попала в объективы папарацци, когда направлялась на борт Air Force one, чтобы улететь с рабочим визитом вместе с президентом США Джо Байденом в Канаду. Для перелета пресс-секретарь выбрала трикотажное красное рельефное платье.

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