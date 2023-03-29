В платье цвета фуксии с V-образным вырезом: пресс-секретарь Байдена в ярком образе появилась на брифинге

Карин Жан-Пьер часто приходит на работу в ярких луках.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела очередной брифинг в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в ярком аутфите. На ней было платье цвета фуксии с V-образным вырезом.
Образ Карин дополнила фирменными кудрями, макияжем с персиково-бронзовыми тенями на веках и красным маникюром. В ушах у нее были золотые серьги-гвоздики, а на шее – изящная подвеска на цепочке.
Напомним, Карин Жан-Пьер попала в объективы папарацци, когда направлялась на борт Air Force one, чтобы улететь с рабочим визитом вместе с президентом США Джо Байденом в Канаду. Для перелета пресс-секретарь выбрала трикотажное красное рельефное платье.
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