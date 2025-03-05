В платье цвета индиго и на каблуках: принцесса Како посетила выставку

Принцесса Како посетила прошедшую в Токио выставку изобретений женщин. На мероприятии принцесса появилась в закрытом платье цвета индиго длины миди с воротником-стойкой. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями с круглыми носками и на стойких каблуках. В руке Како держала темно-синий клатч.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит Ее Величество дополнило элегантной прической, собранной сзади, и нежным макияжем. Уши принцесса украсила милыми керамическими серьгами с рисунком.

Напомним, на другую выставку принцесса Како пришла в наряде, состоявшем из черного платья миди и летнего черно-белого клетчатого пальто А-силуэта с таким же поясом.

Читайте также: