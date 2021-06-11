В платье василькового цвета и на шпильках: роскошная 68-летняя Брижит Макрон на саммите G7

Первая леди Франции выбрала для своего выхода монотонный образ.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон прибыли сегодня, 11 июня, на саммит G7. Их самолета первая леди вышла в черной блузке с бантом, черных узких брюках и белом твидовом пальто с черной окантовкой. Эммануэль предпочел серый костюм, белую рубашку и черный галстук.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

Затем фотографы запечатлели президентскую чету на променаде в Карбис-Бэй, где их встретил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри Джонсон (Саймондс).

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

Брижит выглядела великолепно в монохромном луке. На ней было платье-футляр насыщенного василькового цвета и такого же цвета элегантное пальто с черными пуговицами.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

Аутфит госпожа Макрон дополнила черными лакированными туфлями на шпильках и черным клатчем.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

Идеально ровная укладка с прикорневым объемом и макияж с акцентом на глазах завершили аутфит Брижит.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

Эммануэль, кажется, был одет в тот же костюм, в котором и прилетел.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

А Кэрри Джонсон сделала ставку на яркое розовое платье миди от бренда Roksanda и разноцветные босоножки на танкетке.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

Президенты, главы правительств и первые леди на саммите G7 в Корнуолле (8 фото)

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