В платье цвета индиго и с рукавами "баранья нога": эффектная президент Словакии на деловой встрече

Президент Словакии Зузана Чапутова с официальным визитом посетила Северную Македонию. У президентского дворца в Скопье ее встретил коллега Стево Пендаровский.

Зузана Чапутова / Фото: Associated Press

Чапутова продемонстрировала эффектный образ. На ней было обтягивающее платье цвета индиго миди с рукавами "баранья нога" и интересной зоной декольте. Наряд прекрасно сидел на ее фигуре.

Зузана Чапутова / Фото: Associated Press

Платье Зузана скомбинировало с бежевыми туфлями на шпильках.

Чапутова сделала укладку с локонами, нежный макияж и украсила уши жемчужными серьгами.

Зузана Чапутова / Фото: Associated Press

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