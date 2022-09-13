В платье цвета индиго и с рукавами "баранья нога": эффектная президент Словакии на деловой встрече

Зузана Чапутова в ярком аутфите посетила Македонию.
Президент Словакии Зузана Чапутова с официальным визитом посетила Северную Македонию. У президентского дворца в Скопье ее встретил коллега Стево Пендаровский.
Чапутова продемонстрировала эффектный образ. На ней было обтягивающее платье цвета индиго миди с рукавами "баранья нога" и интересной зоной декольте. Наряд прекрасно сидел на ее фигуре.
Платье Зузана скомбинировало с бежевыми туфлями на шпильках.
Чапутова сделала укладку с локонами, нежный макияж и украсила уши жемчужными серьгами.
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