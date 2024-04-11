В платье цвета индиго с цветочными аппликациями: жена премьер-министра Японии на ужине в Белом доме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его супруга Юко Кисида прибыли с официальным визитом в США. По этому случаю президентские супруги Джо и Джилл Байдены организовали в Белом доме государственный ужин.

Юко Кисида и Фумио Кисида / Фото: Associated Press

Юко Кисида и Фумио Кисида / Фото: Associated Press

Жена премьера выбрала для такого события эффектный аутфит. На ней было вечернее платье макси цвета индиго, украшенное сверху черными цветочными аппликациями.

Юко Кисида и Фумио Кисида / Фото: Associated Press

Талию она подчеркнула черным ремешком с блестящим декором. Обута женщина была в туфли-лодочки жемчужного оттенка и на шпильках.

Юко Кисида и Фумио Кисида / Фото: Associated Press

Образ Юко дополнил небольшой бежевой сумочкой с золотистой вышивкой и на цепочке. Она сделала элегантную прическу, макияж с розовой помадой. В ушах у нее были большие жемчужные серьги, а на руке – кольцо с камнями.

Юко Кисида и Фумио Кисида / Фото: Associated Press

Напомним, первая леди США Джилл Байден сияла на ужине в роскошном платье макси с "голым" эффектом от Oscar de la Renta.

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