В платье цвета индиго с интересным вырезом: Елена Зеленская продемонстрировала элегантный образ

Супруга президента Украины анонсировала первый Киевский саммит первых леди и джентльменов, который состоится по ее инициативе.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых она предстала в элегантном образе. На ней было платье цвета индиго длины миди с интересным вырезом и рукавами три четверти.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди дополнила элегантной прической с низким пучком, нежным макияжем и изысканными серьгами с жемчугом.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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В подписи к фото Елена сообщила, что накануне 30-й годовщины Независимости Украины, 23 августа, по ее инициативе пройдет первый Киевский саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности".

"Все мы стали свидетелями появления новой реальности и должны научиться в ней существовать. Пандемия COVID-19 продемонстрировала необходимость выработки иных правил и привычек.

Именно поэтому хочу предложить обратиться к "мягкой силе" первых леди и джентльменов, чьи гуманитарные проекты и влияние могут стать эффективным инструментом в преодолении общих вызовов. На гуманитарном форуме впервые будут объединены усилия и опыт первых леди и джентльменов для создания международной платформы, которая должна стать традиционной", — написала госпожа Зеленская.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Также она добавила, что в рамках этой площадки, которую создала Украина, первые леди и джентльмены смогут коммуницировать на регулярной основе, совмещая и обмениваясь опытом своих стран.

Напомним, в прошлый раз во время онлайн-встречи Зеленская продемонстрировала новую прическу с боковым пробором и прикорневым объемом.

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