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В платье цвета индиго с V-образным вырезом: экс-премьер-министр Великобритании прочитала лекцию в институте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
49
Время на прочтение
1 мин
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В платье цвета индиго с V-образным вырезом: экс-премьер-министр Великобритании прочитала лекцию в институте

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Элизабет Трасс в красивом образе появилась в институте консервативной политики.

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прочла лекцию о свободе Маргарет Тэтчер в The Heritage Foundation, институте консервативной политики в Вашингтоне.

Лиз Трасс / © Associated Press
Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Там политик появилась в ярком луке. На ней было платье миди по фигуре цвета индиго с воротником и V-образным вырезом.

Лиз Трасс / © Associated Press
Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Трасс сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж, украсила уши элегантными золотистыми серьгами, шею подвеской-кругом на цепочке, а руку – часами.

Лиз Трасс / © Associated Press
Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
49
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