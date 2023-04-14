В платье цвета индиго с V-образным вырезом: экс-премьер-министр Великобритании прочитала лекцию в институте

Элизабет Трасс в красивом образе появилась в институте консервативной политики.
Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прочла лекцию о свободе Маргарет Тэтчер в The Heritage Foundation, институте консервативной политики в Вашингтоне.
Там политик появилась в ярком луке. На ней было платье миди по фигуре цвета индиго с воротником и V-образным вырезом.
Трасс сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж, украсила уши элегантными золотистыми серьгами, шею подвеской-кругом на цепочке, а руку – часами.
Читайте также: