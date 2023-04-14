В платье цвета индиго с V-образным вырезом: экс-премьер-министр Великобритании прочитала лекцию в институте

Элизабет Трасс в красивом образе появилась в институте консервативной политики.

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прочла лекцию о свободе Маргарет Тэтчер в The Heritage Foundation, институте консервативной политики в Вашингтоне.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Там политик появилась в ярком луке. На ней было платье миди по фигуре цвета индиго с воротником и V-образным вырезом.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Трасс сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж, украсила уши элегантными золотистыми серьгами, шею подвеской-кругом на цепочке, а руку – часами.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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