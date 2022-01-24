В платье цвета индиго с вышивкой: императрица Японии Масако повторила образ 2-летней давности

Японская императрица надела на новогодние чтения платье, в котором появлялась на этом же мероприятии два года назад.

В Императорском дворце в Токио прошла первая новогодняя церемония чтения стихов Utakai-Hajime-no-Gi. Ее посетили император Японии Нарухито и императрица Масако.

На мероприятии Масако появилась в образе, в котором мы ее видели два года назад на такой же новогодней лекции в Императорском дворце.

Император Японии Нарухито и иимператрица Масако в 2020 году / Getty Images

Ее величество была одета в бархатное длинное платье цвета индиго с вышивкой на воротнике, в зоне декольте и на манжетах. Свой аутфит она дополнила белыми перчатками. В руках она держала белый веер с кисточкой.

Император Нарухито и императрица Масако в 2022 году / Getty Images

Элегантная прическа, нежный макияж, жемчужные серьги и белая маска на лице завершили аутфит императрицы.

Император Нарухито и императрица Масако / Getty Images

Император Нарухито тоже повторил образ двухлетней давности. На нем был черный смокинг, черный жилет, белая рубашка, светлый галстук и серые брюки в полоску.

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