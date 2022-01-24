В платье цвета индиго с вышивкой: императрица Японии Масако повторила образ 2-летней давности

Японская императрица надела на новогодние чтения платье, в котором появлялась на этом же мероприятии два года назад.
В Императорском дворце в Токио прошла первая новогодняя церемония чтения стихов Utakai-Hajime-no-Gi. Ее посетили император Японии Нарухито и императрица Масако.
На мероприятии Масако появилась в образе, в котором мы ее видели два года назад на такой же новогодней лекции в Императорском дворце.
Ее величество была одета в бархатное длинное платье цвета индиго с вышивкой на воротнике, в зоне декольте и на манжетах. Свой аутфит она дополнила белыми перчатками. В руках она держала белый веер с кисточкой.
Элегантная прическа, нежный макияж, жемчужные серьги и белая маска на лице завершили аутфит императрицы.
Император Нарухито тоже повторил образ двухлетней давности. На нем был черный смокинг, черный жилет, белая рубашка, светлый галстук и серые брюки в полоску.
Читайте также: