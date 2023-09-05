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В платье цвета марсала и на каблуках: президент Молдовы на встрече с нидерландским королем

В платье цвета марсала и на каблуках: президент Молдовы на встрече с нидерландским королем

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
320
Время на прочтение
1 мин
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В платье цвета марсала и на каблуках: президент Молдовы на встрече с нидерландским королем

Майя Санду и Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Майя Санду в красивом сдержанном аутфите приехала в Нидерланды.

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Гаагу на аудиенцию к королю Нидерландов Виллему-Александру, которая состоялась во дворце Нордейнде.

Для встречи с королем президент выбрала закрытое платье миди бордового цвета с рукавами три четверти. Наряд Санду скомбинировали с черными туфлями на каблуках. Она сделала аккуратную укладку и нежный макияж.

Майя Санду и Виллем-Александр / © Getty Images
Майя Санду и Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр был одет в классический синий костюм, белую рубашку и светло-бежевый галстук.

Напомним, Майя Санду на встрече с Джо Байденом предстала в твидовом жакете изумрудного цвета с зелеными пуговицами и накладными карманами, который она сочетала с черными брюками.

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Дата публикации
Просмотры
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