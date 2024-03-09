В платье цвета марсала и с отросшим маникюром: новый выход пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне новый образ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она предстала перед журналистами в платье цвета марсала с принтом в белый ромб и с высокой горловиной. Рукава три четверти имели рюши.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Как всегда, Жан-Пьер сделала объемную укладку с локонами и макияж с любимыми персиковыми тенями на веках. В ушах у нее были жемчужные серьги.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

И все было бы хорошо, если бы не маникюр пресс-секретаря, который она забыла обновить – светло-бежевый гель-лак уже заметно отрос.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в романтической блузке и юбке на молнии.

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