В платье цвета марсала и жемчужных украшениях: принцесса Кико на приеме в Токио

Японская принцесса появилась на мероприятии в наряде трендового оттенка.

Наследный принц Японии Фумихито со своей супругой принцессой Кико приняли участие в приеме, состоявшемся в Токио для врачей, получивших награды за вклад в региональную медицину.

Принцесса Кико появилась на мероприятии в закрытом платье с длинными рукавами-клеш цвета марсала. Спереди наряд имел твидовую вставку. Аутфит Кико дополнила жемчужными серьгами и жемчужным ожерельем. Аутфит она завершила скромной прической и легким макияжем с глянцевым блеском на губах.

Принц Фумихито и принцесса Кико / Фото: Getty Images

Принц Фумихито был одет в черный классический костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Напомним, принцесса Кико в васильковом платье-футляре и жакете с жаккардовыми цветочными вставками по бокам появилась на конференции.

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