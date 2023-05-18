В платье цвета морской волны и с белыми манжетами: Елена Зеленская показала снимки с Борисом Джонсоном

Первая леди Украины встретилась с экс-премьер-министром Великобритании на конференции в Сеуле.

Елена Зеленская в рамках своего визита в Сеул выступила на конференции "Азиатское лидерство", где обсуждали глобальные проблемы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Сейчас эта проблема – российская агрессия. Это проблема не только украинская.

И мы благодарны президенту Юну за его недавние слова – что только гуманитарной помощи может быть маловато, когда убивают мирное население. Это мудрое понимание: если в доме преступник, пришедший убивать жителей, – одна только гуманитарная помощь не спасет. В первую очередь необходимо остановить убийства.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Поэтому сейчас обращаемся в Корею за средствами защиты наших территорий, которые сохранят десятки жизней, в частности, на Херсонщине – Россия обстреливает регион в среднем 50 раз в сутки. Но мы хотим и сделаем все, чтобы наши люди были живы и невредимы", — написала Зеленская в посте в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На конференции первая леди появилась в элегантном платье миди цвета морской волны, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел округлый воротник, белые манжеты и тонкий ремешок в тон наряда.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена Зеленская дополнила белыми туфлями на шпильках, красивой прической с локонами и боковым пробором, а также нежным макияжем с акцентом на глазах. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии был также верный друг Украины, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сидевший рядом с первой леди. Фотографии с ним Зеленская опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская Борис и Джонсон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская сегодня, в День вышиванки, продемонстрировала роскошный образ в красивой вышиванке молочного цвета от украинского бренда Gunia Project с интересной вышивкой, перфорацией и пышными рукавами.

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