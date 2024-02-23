В платье цвета морской волны: королева Камилла главенствовала на церемонии в Букингемском дворце

Королева Камилла и герцогиня Глостерская посетили церемонию вручения юбилейных премий королевы в области высшего и дальнейшего образования в Букингемском дворце в Лондоне.

Наградами были отмечены учебные центры со всей Великобритании, в том числе Институт исследований рака в Лондоне за новаторскую работу в области рака молочной железы.

Поблагодарив команду-победителя, Камилла сказала: "Что бы мы без вас делали?".

Королева Камилла и герцогиня Глостерская / Фото: Associated Press

Ее Величество также похвалила специалистов по раку за их усилия на фоне борьбы ее мужа короля Чарльза с болезнью, поскольку сегодня университеты и колледжи были удостоены престижной награды в Букингемском дворце.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла была в платье цвета морской волны с воротником от Anna Valentine, замшевых высоких сапогах Russell & Bromley, на шее у нее была золотая цепочка с несколькими украшениями от Kiki McDonough, а на груди пришпилена античная брошь с эмалью и бриллиантами от Wartski. Также королева сделала лаконичный макияж и прическу, и надела жемчужные серьги-висюльки.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Герцогиня Глостерская была одета в изысканный синий ансамбль, замшевые сапоги и у нее на шее было крупное колье. Тем временем король Чарльз встретился с премьер-министром Риши Сунаком в Букингемском дворце во время их еженедельной аудиенции.

Риши Сунак и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте также: