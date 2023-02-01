В платье цвета овсянки от Victoria Beckham: неожиданный выбор принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская на днях презентовала свой проект, посвященный развитию детей младшего возраста, и вчера побывала в Лидском университете, где встретилась со студентами.
В учебное заведение Кэтрин приехала в изумрудном пальто от Alexander McQueen, сшитом на заказ, под которое неожиданно надела платье цвета овсянки от Victoria Beckham. Кэтрин редко носит платья от британского дизайнера Виктории Бекхэм, а этот наряд стоит порядка 1480 долларов.
Трикотажное платье в рубчик было дополнено широким поясом на талии от Vanzetti, и сочетала его Кэтрин с высокими замшевыми сапогами от Gianvito Rossi на каблуках.
Образ дополняли сумка-чемодан изумрудного цвета в тон пальто от Manu Atelier и золотые серьги-кольца от Shyla Jewellery за 90 долларов.
Фотографы сделали несколько снимков со встречи Кейт со студентами. Заметно, что она продолжает придерживаться золотого правила королевы Елизаветы II, которому ее научил принц Филипп.
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