В платье цвета овсянки от Victoria Beckham: неожиданный выбор принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская на днях презентовала свой проект, посвященный развитию детей младшего возраста, и вчера побывала в Лидском университете, где встретилась со студентами.

В учебное заведение Кэтрин приехала в изумрудном пальто от Alexander McQueen, сшитом на заказ, под которое неожиданно надела платье цвета овсянки от Victoria Beckham. Кэтрин редко носит платья от британского дизайнера Виктории Бекхэм, а этот наряд стоит порядка 1480 долларов.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Трикотажное платье в рубчик было дополнено широким поясом на талии от Vanzetti, и сочетала его Кэтрин с высокими замшевыми сапогами от Gianvito Rossi на каблуках.

Образ дополняли сумка-чемодан изумрудного цвета в тон пальто от Manu Atelier и золотые серьги-кольца от Shyla Jewellery за 90 долларов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Фотографы сделали несколько снимков со встречи Кейт со студентами. Заметно, что она продолжает придерживаться золотого правила королевы Елизаветы II, которому ее научил принц Филипп.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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