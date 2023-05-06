В платье цвета пыльной розы с прозрачными рукавами: жена Джастина Трюдо сияла в элегантном образе на коронации

Премьер-министр Канады с супругой выглядели очень гармонично и они были в хорошем настроении.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо посетили коронацию Чарльза III и его супруги Камиллы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Софи появилась в очаровательном нежном образе. Она одела платье цвета пыльной розы, состоявшей из верха с воротником-стойкой и прозрачными пышными рукавами и атласной юбки миди. На голове у нее была элегантная шляпа.
Аутфит Грегуар дополнила замшевыми пудровыми туфлями на высоких шпильках и кожаным клатчем, декорированным цветочными аппликациями. Легкий макияж, бриллиантовые серьги-пусеты и красивая улыбка завершили лук жены премьера.
Джастин Трюдо был одет в черный костюм, белую рубашку и темно-синий галстук в голубой горошек. Интересно, какие носки для коронации выбрал премьер-министр? Мы ведь знаем его пристрастие к ярким носкам с разнообразными принтами.
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