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В платье цвета пыльной розы: Софи Уэссекская на платиновом юбилее королевы

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В платье цвета пыльной розы: Софи Уэссекская на платиновом юбилее королевы

Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Супруга младшего сына королевы Эдварда является ее любимой невесткой.

На торжество, посвященное платиновому юбилею правления королевы Елизаветы II, которое состоялось в соборе Святого Павла на второй день четырехдневного празднования, собралась вся королевская семья. Ради такого случая из Америки прилетели даже опальные герцог и герцогиня Сассекские

Софи Уэссекская / © Associated Press
Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Младший сын королевы принц Эдуард, граф Уэссекский, прибыл на торжество в сопровождении жены Софи, графини Уэссекской, дочери леди Луизы и сына Джеймса, виконта Северна. 

Софи и Луиза были одеты в одной цветовой гамме и держали в руках одинаковые оригинальной формы клатчи. 

Софи Уэссекская / © Associated Press
Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Наряд Софи был выдержан в цветах пыльной розы. Платье с рукавами-крылышками и асимметричным подолом от Suzannah было дополнено шляпкой в тон, кулоном и браслетами. К наряду графиня надела бежевые туфли с округлым носком. 

Платье дочери Софии было молочно-белым и имело рукава такого же кроя, как у матери. 

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