В платье цвета пыльной розы: Софи Уэссекская на платиновом юбилее королевы

В платье цвета пыльной розы: Софи Уэссекская на платиновом юбилее королевы

Супруга младшего сына королевы Эдварда является ее любимой невесткой.

На торжество, посвященное платиновому юбилею правления королевы Елизаветы II, которое состоялось в соборе Святого Павла на второй день четырехдневного празднования, собралась вся королевская семья. Ради такого случая из Америки прилетели даже опальные герцог и герцогиня Сассекские.

Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Младший сын королевы принц Эдуард, граф Уэссекский, прибыл на торжество в сопровождении жены Софи, графини Уэссекской, дочери леди Луизы и сына Джеймса, виконта Северна.

Софи и Луиза были одеты в одной цветовой гамме и держали в руках одинаковые оригинальной формы клатчи.

Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

Наряд Софи был выдержан в цветах пыльной розы. Платье с рукавами-крылышками и асимметричным подолом от Suzannah было дополнено шляпкой в тон, кулоном и браслетами. К наряду графиня надела бежевые туфли с округлым носком.

Платье дочери Софии было молочно-белым и имело рукава такого же кроя, как у матери.

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