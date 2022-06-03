В платье цвета пыльной розы: Софи Уэссекская на платиновом юбилее королевы

Супруга младшего сына королевы Эдварда является ее любимой невесткой.
На торжество, посвященное платиновому юбилею правления королевы Елизаветы II, которое состоялось в соборе Святого Павла на второй день четырехдневного празднования, собралась вся королевская семья. Ради такого случая из Америки прилетели даже опальные герцог и герцогиня Сассекские.
Младший сын королевы принц Эдуард, граф Уэссекский, прибыл на торжество в сопровождении жены Софи, графини Уэссекской, дочери леди Луизы и сына Джеймса, виконта Северна.
Софи и Луиза были одеты в одной цветовой гамме и держали в руках одинаковые оригинальной формы клатчи.
Наряд Софи был выдержан в цветах пыльной розы. Платье с рукавами-крылышками и асимметричным подолом от Suzannah было дополнено шляпкой в тон, кулоном и браслетами. К наряду графиня надела бежевые туфли с округлым носком.
Платье дочери Софии было молочно-белым и имело рукава такого же кроя, как у матери.
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