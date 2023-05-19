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В платье цвета Тиффани и с новой прической: нежный образ Джилл Байден

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
729
Время на прочтение
1 мин
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В платье цвета Тиффани и с новой прической: нежный образ Джилл Байден

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У первой леди США прекрасное чувство стиля.

Джилл Байден выступила во время празднования месяца еврейского наследия Америки. Мероприятие прошло в Восточной комнате Белого дома.

Для такого события первая леди выбрала нежный аутфит. На ней было платье миди цвета Тиффани фасона "рыбка" и с короткими рукавами, прекрасно сидевшее на ее фигуре. Наряд Джилл скомбинировала с серыми замшевыми туфлями.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден дополнила образ массивными жемчужными серьгами и жемчужным браслетом. На шее у нее были подвески на цепочках. А еще первая леди продемонстрировала новую прическу – она перекрасилась в пепельный блонд. Волосы Джилл уложила в красивые локоны, а в макияже сделала акцент на пышных ресницах.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
729
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