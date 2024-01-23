В платье цвета тыквы и туфлях-лодочках: монакская принцесса посетила модное шоу в Париже

В столице Франции сейчас проходит Неделя моды. Принцесса Александра Ганноверская посетила показ Giambattista Valli Haute Couture сезона весна-лето 2024.

24-летняя девушка выбрала для выхода в свет макси-платье цвета спелой тыквы с двумя бантами и вырезом на груди, к наряду подобрала черные туфли-лодочки на каблуках с бантиками цвета металлик. Волосы Александры были распущены, а в макияже она лишь немного подчеркнула глаза и губы. А также надела золотые серьги и несколько золотых цепочек на шею.

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что актриса Зендея посетила показ Модного дома Schiaparelli и появилась на публике в абсолютно новом образе.

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