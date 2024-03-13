В платье цвета вина и с серьгами-кольцами: пресс-секретарь Байдена на брифинге в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне предстала в обновке.

Она надела платье винного цвета длины миди с короткими рукавами. Наряд Карин скомбинировала с черными сапогами на каблуках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Кудрявая прическа пресс-секретаря в этот раз была не такой объемной, как обычно.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер подчеркнула глаза черным карандашом и накрасила веки персиковыми тенями. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами с бриллиантами.

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер предстала перед журналистами в платье цвета марсала с принтом в белый ромб и с высокой горловиной.

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