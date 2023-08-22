В платье цветов украинского флага: президент Греции надела на встречу с Зеленским особый наряд

Президент Украины Владимир Зеленский посетил 21 августа Грецию. В рамках рабочего визита он встретился с президентом страны Катериной Сакелларопулу.

Владимир Зеленский и Катерина Сакелларопулу / Фото: Getty Images

Встреча состоялась в особняке Максимоса в Афинах - официальной государственной резиденции Греции.

Показать свою поддержку Украине президент Греции решила с помощью одежды - Катерина Сакелларопулу надела платье в цветах украинского флага. Это было платье-футляр до колен с короткими рукавами и принтом.

Владимир Зеленский и Катерина Сакелларопулу / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила брошью в виде цветка в сине-желтом цвете, черными слингбэки, часами и браслетами.

Владимир Зеленский и Катерина Сакелларопулу / Фото: Associated Press

Катерина Сакелларопулу / Фото: Getty Images

Во время встречи, Зеленский поблагодарил Грецию и лично Екатерину Сакелларопулу за оказание поддержки нашему государству с начала полномасштабного вторжения. Президент Украины также отметил особое внимание лидера Греции к потребностям украинских граждан, нашедших временное убежище в этой стране. Он отдельно поблагодарил греческую сторону за программу оздоровления украинских детей, пострадавших от российской агрессии, сообщает Офис президента.

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