В платье Dior и со слезами на глазах: образ королевы Рании со свадьбы дочери

Королева Рания поделилась еще одним видео со свадьбы своей дочери принцессы Иман, которая 12 марта вышла замуж.

Ее Величество королева на свадьбе дочери выглядела потрясающе, облачившись в платье из кутюрной коллекции Dior сезона осень-зима 2022-2023.

Королева Рания и король Абдалла II с дочерью принцессой Иман и ее мужем Джамилем / Фото: Getty Images

Платье красивого бежевого оттенка с плиссированным подолом Рания дополнила кольцом из желтого золота, перламутра, ангельского коралла и голубого сапфира с кабошоном и широким браслетом на запястье и серьгами-висюльками. У королевы был красивый макияж глаз с бронзовыми тенями на веках и помадой подчеркнуты губы.

Королева Рания / Фото: Getty Images

На видео, которое Ее Величество опубликовала в Instagram видно, что королева на свадьбе едва сдерживала слезы. Принцесса Иман – ее старшая дочь и первая из детей Рании и короля Абдаллы, кто вышел замуж или женился.

Королева Рания со своими сыновьями, невесткой (в желтом платье) и младшей дочерью / Фото: Getty Images

"Моя дорогая Иман, это не прощание, когда ты всегда в моих мыслях и в моем сердце. Будьте благословлены", - написала под видео мама невесты.

Напомним, принцесса Иман вышла замуж за Джамиля Термиотиса. Об их помолвке было объявлено в июле 2022 года.

Свадьба принцессы Иман и Джамиля Термиотиса / Фото: Getty Images

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