В платье Dior и тиаре: дочь королевы Рании - принцесса Иман - вышла замуж

12 марта 2023 года в Иордании состоялась свадьба старшей дочери короля Абдаллы II и королевы Рании – прицнессы Иман.
Королевский Хашимитский суд объявил о помолвке принцессы Иман с Джамилем Термиотисом в июле 2022 года, а через восемь месяце они поженились.
26-летнюю принцессу Иман провожал к алтарю ее старший брат, наследный принц Хусейн. Хусейн написал в Instagram опубликовав снимки с церемонии: "Благодарен за все драгоценные воспоминания, которые мы разделяем, и очень рад видеть, что вы сегодня празднуете свою свадьбу… Я желаю вам, дорогие Иман и Джамиль, благословений и счастья на всю жизнь вместе".
В свой особенный день невеста была одета в сшитое на заказ белое свадебное платье от Dior с длинными рукавами с кружевными манжетами и кружевной вставкой на декольте. Свой образ она дополнила тиарой и длинной фатой, украшенной цветами.
28-летний жених был одет в костюм-тройку с черным галстуком.
Мама невесты королева Рания появилась на церемонии тоже в платье от Dior из коллекции сouture осень-зима 2022. Она опубликовала в Instagram свадебные снимки и написала:
"Иман, я молюсь, чтобы эта следующая глава в твоей жизни принесла тебе столько же радости, любви и смеха, сколько ты приносила нам на протяжении многих лет. Поздравляем жениха и невесту!".
За несколько дней до свадьбы, напомним, королева Рания организовала вечеринку в честь дочери, которая в Иордании называется "Ночь хны". Снимками также делилась в своем блоге.
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