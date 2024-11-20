В платье до колен и в бриллиантах: красивая Брижит Макрон приехала в Аргентину

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом посетили Аргентину. В Буэнос-Айресе они встретились с президентом Аргентины Хавьером Милей и его сестрой, генеральным секретарем, Кариной Милей.

Первая леди, как всегда, выглядела красиво. Она была одета в синий ансамбль, состоявший из платья-футляра до колен и стильного пальто. На талии у нее был пояс с металлической пряжкой.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфит Брижит дополнила темно-синими остроносыми туфлями и сумочкой в тон. Она сделала укладку с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. Завершила лук Макрон лаконичными серьгами, золотым браслетом и кольцами с бриллиантами.

Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Марокко сфотографировали в белой мини-юбке и с сумкой Dior.

Читайте также:

Эффектные образы Брижит Макрон (9 фото)