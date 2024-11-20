В платье до колен и в бриллиантах: красивая Брижит Макрон приехала в Аргентину

Первая леди Франции снова продемонстрировала аутфит в коротком наряде.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом посетили Аргентину. В Буэнос-Айресе они встретились с президентом Аргентины Хавьером Милей и его сестрой, генеральным секретарем, Кариной Милей.
Первая леди, как всегда, выглядела красиво. Она была одета в синий ансамбль, состоявший из платья-футляра до колен и стильного пальто. На талии у нее был пояс с металлической пряжкой.
Аутфит Брижит дополнила темно-синими остроносыми туфлями и сумочкой в тон. Она сделала укладку с прикорневым объемом и макияж смоки-айс. Завершила лук Макрон лаконичными серьгами, золотым браслетом и кольцами с бриллиантами.
Напомним, Брижит Макрон в аэропорту Марокко сфотографировали в белой мини-юбке и с сумкой Dior.
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