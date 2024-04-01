В платье Dolce & Gabbana и с ободком на голове: герцогиня Йоркская на службе в Виндзоре

Сара Йоркская снова присоединилась к членам королевской семьи на службе в честь Пасхи, которая прошла в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Сара и ее бывший муж принц Эндрю вместе с королем Чарльзом III, королевой Камиллой и другими членами семьи появились на традиционной пасхальной воскресной церковной службе.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Герцогиня надела зеленом твидовом платье длины миди от Dolce & Gabbana с золотым поясом-цепью на талии, у нее на голове был черный ободок с жемчужными камнями от Roseings London, а обула Сара черные кожаные туфли-лодочки от Chanel в тон которым подобрала черную сумку.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Associated Press

У герцогини Йоркской были распущены и немного заколоты шпилькой сзади ее рыжие волосы, она сделала насыщенный макияж глаз, а из украшений на ней были золотые серьги, золотой браслет с надписью Beatrice (имя ее старшей дочери), часы и черные перчатки на руках.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Сара также появлялась на рождественской службе с семьей и поклонники радо приветствовали ее, чего не скажешь про принца Эндрю. Опальный принц, которого обвиняли в серьезных сексуальных преступлениях, также все чаще появляется на публичных мероприятиях с семьей, но публика не приветствует его.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Поклонники королевской семьи писали в соцсетях комментарии о том, что их возмущает, что принцу Эндрю позволяют присутствовать на таких мероприятиях, чего не было при жизни королевы Елизаветы II, в то время, как принца Гарри и его супругу Меган изолируют.

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