В платье Dolce & Gabbana и в компании дочери: королева Рания приехала на мероприятие в Египет

Королева Рания приехала на торжественное открытие в красном платье миди из органзы от Dolce & Gabbana с драпировкой, сшитое на заказ, к которому подобрала клатч Bottega Veneta из белой кожи и обула белые лаковые туфли Christian Louboutin. Рания сделала красивую укладку волнами и выразительный макияж на лице.

Ее дочь принцесса Сальма была одета в обтягивающее черное платье с драпировкой и короткими рукавами от Alaïa, в руках девушка держала золотистый клатч на золотом ремешке от Fendi и обута была в туфли на невысоких каблуках золотистого цвета от Jennifer Chamandi. У Сальмы на шее было массивное золотое украшение, также девушка распустила волосы, сделав укладку локонами и нанесла выразительный макияж.

«Благодарна президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси и госпоже Энтиссар ас-Сиси за то, что они приветствовали меня и Сальму на вчерашней церемонии открытия Большого Египетского музея — великолепной дани уважения богатой древней истории Египта!» — написала королева в подписи к фото.

Также недавно, напомним, королева Рания с дочерью Сальмой посещали открытие второй очередной сессии парламента в Иордании, где принцесса также появилась в черном наряде, а ее мама выбрала нежно-голубой цвет.