В платье c эклектичным принтом и слингбэках Valentino: первая леди США выбрала необычный образ

В Восточном зале Белого дома прошло мероприятие посвященное Месяцу Прайда.

В пятницу, 25 июня, президент США Джо Байден назначил Джессику Стерн специальным представителем США по вопросам защиты прав людей ЛГБТК+ в Государственном департаменте. Она будет играть важную роль в осуществлении президентского меморандума о соблюдении прав человека ЛГБТК + во всем мире.

Джилл Байден / Getty Images

Важное мероприятие также посетила и жена президента первая леди Джилл Байден, для которого выбрала необычное платье-футляр с рукавами три четверти и очень ярким эклектичным принтом.

Джилл Баден / Associated Press

Образ она дополнила бежевыми слингбэках от Valentino, которые обувала для встречи с королевой Елизаветой, часами Cartier, парой сережек и золотыми браслетами на запястьях.

Джилл Байден / Getty Images

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Стильные образы первой леди США Джилл Байден (47 фото)

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