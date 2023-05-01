В платье Elie Saab и в фамильной тиаре: принцесса Люксембургская Александра обвенчалась с мужем

Гражданская церемония росписи пары прошла еще 22 апреля в мэрии Люксембурга, а на выходных состоялось венчание. 32-летняя дочь великого герцога Анри и великой герцогини Люксембургской Марии Терезы вышла замуж на религиозной церемонии в Борм-ле-Мимоза, во Франции, в субботу.

Свадьба принцессы Люксембургской Александры и Николя Багори / Фото: Getty Images

Принцесса шла к алтарю в платье с V-образным вырезом на декольте, короткими рукавами и интересным декором в зоне груди от Elie Saab. У нее на голове была бриллиантовая колье-тиара великой герцогини Жозефины Шарлотты, к которой крепилась длинная фата.

В ушах у невесты были лаконичные жемчужные серьги, на запястье – браслет из жемчуга, а макияж на лице максимально натуральный.

Свадьба принцессы Люксембургской Александры и Николя Багори / Фото: Getty Images

Ее 33-летний супруг Николя был в сером фраке, полосатых брюках, белоснежной рубашке, молочно-белом жилете и галстуке серого цвета. Он держал свою супругу за руку.

Николя вырос в Бретани, во Франции, изучал политологию и классику, прежде чем продолжить карьеру в социальных и культурных проектах. Когда пара познакомилась и сколько была вместе до свадьбы, не сообщается.

Свадьба принцессы Люксембургской Александры и Николя Багори / Фото: Getty Images

Напомним, 29 апреля также отметили 12-ю годовщину со дня своей свадьбы Кейт и Уильям Уэльские. В этот день они поделились милым снимком в соцсетях, которым потроллили принца Гарри.

Свадьба принцессы Люксембургской Александры и Николя Багори / Фото: Getty Images

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