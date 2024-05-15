В платье Elie Saab и с цветком в волосах: королева Максима появилась на публике в новом образе

Король и королева Нидерландов посетили регион Хет-Хогеланд.
Король Виллем-Александр и королева Максима вчера посетили муниципалитеты Хет-Хогеланд и Эмсдельта, где их тепло приветствовала публика.
Ее Величество королева облачилась в этот день в кружевное платье-миди с длинными рукавами от Elie Saab, обула коричневые замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi, а на голове у нее был ободок с огромным цветком, сделанный на заказ от Jolanda.
Под мышкой королева держала клатч, подобранный в тон обуви и букет подаренных ей цветов, а также была в перчатках. Образ она дополнила белым колье из трех нитей, цветочными серьгами, несколькими драгоценными браслетами и часами на запястье.
Максима охотно общалась с публикой и даже делала селфи с поклонниками.
Ее муж король Виллем-Александр был в темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и в синем галстуке в принт.
Несколькими днями ранее королева продемонстрировала на публике стильный образ в синем брючном костюме.
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