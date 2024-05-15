В платье Elie Saab и с цветком в волосах: королева Максима появилась на публике в новом образе

Король Виллем-Александр и королева Максима вчера посетили муниципалитеты Хет-Хогеланд и Эмсдельта, где их тепло приветствовала публика.

Ее Величество королева облачилась в этот день в кружевное платье-миди с длинными рукавами от Elie Saab, обула коричневые замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi, а на голове у нее был ободок с огромным цветком, сделанный на заказ от Jolanda.

Под мышкой королева держала клатч, подобранный в тон обуви и букет подаренных ей цветов, а также была в перчатках. Образ она дополнила белым колье из трех нитей, цветочными серьгами, несколькими драгоценными браслетами и часами на запястье.

Королева Максима тепло общалась с публикой и делала селфи / Фото: Getty Images

Максима охотно общалась с публикой и даже делала селфи с поклонниками.

Ее муж король Виллем-Александр был в темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и в синем галстуке в принт.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее королева продемонстрировала на публике стильный образ в синем брючном костюме.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также: