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В платье Erdem и в компании принца Уильяма: герцогиня Софи посетила премьеру фильма

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
255
Время на прочтение
1 мин
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В платье Erdem и в компании принца Уильяма: герцогиня Софи посетила премьеру фильма

Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Уильям / Фото: Getty Images

Приехали родственники на мероприятие на одном автомобиле.

Обычно на мероприятиях принц Уильям появляется один или в компании своей жены Кэтрин, но вчера наследник британского престола действительно удивил, ведь посетил показ документального фильма "Человек-носорог" с Софи, герцогиней Эдинбургской.

Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Уильям / © Associated Press
Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Уильям / Фото: Associated Press
Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Уильям / © Associated Press
Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Уильям / Фото: Associated Press

Согласно официальному сайту фильма, это "полнометражный документальный фильм о мужественных полевых рейнджерах, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы защитить южноафриканских носорогов от вымирания из-за браконьеров".

Софи, которая замужем за дядей принца Уильяма, принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским, очаровала публику очередным нарядом в бохо-стиле с цветочным принтом. Автором этого наряда является бренд Erdem. Образ она дополнила клатчем от своего любимого бренда Sophie Habsburg, накидкой, которую несла в руке, и эффектными босоножками от Prada на высоких каблуках.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images
Софи, герцогиня Эдинбургская / Фото: Getty Images

Принц Уильям отдал предпочтение темно-синему костюму, белой рубашке и синему галстуку.

Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Уильям / © Getty Images
Софи, герцогиня Эдинбургская, и принц Уильям / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
255
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