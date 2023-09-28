В платье Erdem и туфлях Jimmy Choo: принцесса Беатрис посетила открытие отеля

Принцесса Беатрис со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци присутствовали на открытии The OWO в Уайтхолле.

Это роскошный отель и резиденция, которая раньше была британским военным министерством, открыла свои двери после шестилетней реконструкции и может похвастаться королевским расположением.

OWO был построен на историческом месте дворца Уайтхолл и выходит окнами на Королевскую конную гвардию возле парка Сент-Джеймс, всего в миле от Букингемского дворца.

Принцесса была одета в платье из осенне-зимней коллекции Erdem 2012 года и черный удлиненный блейзер. А обута в черные туфли-лодочки Jimmy Choo. Ее рыжие волосы были небрежно распущены, она сделала макияж и светлый маникюр и позировала рядом с мужем на красной дорожке, расстеленной на ступеньках.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Эдо выглядел тоже очень стильно в белой рубашке, темно-синем костюме, и черных слипонах из замши.

Напомним, недавно стало известно, планирует ли принцесса Беатрис рожать второго ребенка.

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