В платье цвета фуксии и с украшениями: Джилл Байден в ярком аутфите выступила в Белом доме

Первая леди США обладает прекрасным чувством стиля, и каждым своим выходом она это подтверждает.

Джилл Байден приняла участие в мероприятии, которое состоялось в аудитории Южного суда в комплексе Белого дома в Вашингтоне. Говорили на тему получения обновленной вакцины против COVID-19 в этот праздничный сезон, особенно для американцев от 50 лет.

Для ивента первая леди выбрала яркий образ. На ней было закрыто платье миди цвета фуксии с таким же поясом на талии. Наряд Джилл дополнила замшевыми туфлями-челноками в тон платью.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Особое внимание Байден уделила аксессуарам. В ушах у нее были элегантные серьги, на шее – кулон с бриллиантом на тонкой золотой цепочке, а на руках – золотые браслеты и кольцо с камнями.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Жена президента сделала красивую укладку с локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на приеме в честь лауреатов Кеннеди Центра 2022 года в Белом доме Джилл появилась в вечернем платье с цветочным принтом от бренда Monique Lhuillier и синих туфлях на каблуке.

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