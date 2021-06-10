В платье-футляре и двубортном жакете: Джилл Байден прилетела в Великобританию

Первая леди США сопровождает мужа на саммит G7 в Корнуолле.

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл Байден прибыл в Великобританию на встречу лидеров "Большой семерки". Фотографы запечатлели президентскую чету после их прибытия на самолете Air Force One в аэропорт Корнуолла Ньюквей, недалеко от Ньюки.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Первая леди выглядела, как всегда, эффектно. На ней было элегантное белое платье-футляр, поверх которого она надела темно-синий двубортный жакет с золотыми пуговицами. Наряд отлично сидел на ее стройной фигуре. Лук Джилл дополнила замшевыми темно-синими туфлями.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

На лицо жена президента надела маску в тон жакету с яркой вышивкой в виде птички, которая сидит на ветке. Шею Джилл украшали изящные золотые цепочки с подвесками, одна из которых была со словом "Мама", уши – массивными золотыми серьгами-пусетами, а руки – золотые браслеты.

Джилл Байден / Associated Press

Волосы Байден аккуратно уложили в легкие локоны, а в макияже сделали акцент на черных стрелках.

Джилл Байден / Associated Press

Джо Байден предпочел классический темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

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