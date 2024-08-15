В платье-футляре и розовых слингбэках: Джилл Байден в нежном аутфите выступила в университете

Первая леди США, как всегда, выглядела очаровательно.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали в объективы папарацци, когда они садились на борт Air Force One на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд, чтобы отправиться в Новый Орлеан.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Там президентские супруги посетили университет Тулейн. Первая леди выступила в учебном заведении с речью, посвященной продвижению ее инициативы moonshot, направленной на снижение смертности от рака.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл выбрала для этой поездки белое платье-футляр, бледно-розовый жакет с одной пуговицей и розовые слингбэки J'Adior со штрипкой на пятке.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Лук супруга президента дополнила укладкой с локонами, макияжем с розовой помадой, французским маникюром, уши она украсила нежно-голубыми серьгами-гвоздями в золотой оправе, руки – браслетами, часами и кольцами, а к лацкану жакета прикрепила изысканную брошку с камнями.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Ее муж был одет в черный костюм, белую рубашку, полосатый галстук зелено-сине-белого цвета и черные туфли.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Джилл Байден в полосатой рубашке, белых штанах и эспадрильях вернулась из уикенда.

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