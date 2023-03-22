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В платье-футляре и с сине-желтым браслетом: папарацци подловили 82-летнюю Нэнси Пелоси на улицах Нью-Йорка

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
616
Время на прочтение
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В платье-футляре и с сине-желтым браслетом: папарацци подловили 82-летнюю Нэнси Пелоси на улицах Нью-Йорка

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

Политик в красивом аутфите приехала в Нью-Йорк.

Папарацци подловили экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на улицах Верхнего Ист-Сайда, в Нью-Йорке.

Политик выглядела великолепно. На ней было закрытое разноцветное платье-футляр длины миди с геометрическим принтом и белыми манжетами.

Наряд Нэнси скомбинировала с замшевыми светло-бежевыми туфлями на шпильках и капроновыми колготами.

Нэнси Пелоси / © Getty Images
Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

Пелоси сделала укладку с прикорневым объемом, нежный макияж, уши украсила золотистыми лаконичными серьгами, а шею – металлическим золотистым колье. На руке у политика был сине-желтый браслет в знак поддержки Украины.

Напомним, в прошлый раз Нэнси Пелоси вместе с мужем посетила в Вашингтоне премию Марка Твена за вклад в развитие американского юмора. Там она появилась в черном жакете на молнии с сине-серебряным геометрическим принтом.

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Дата публикации
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