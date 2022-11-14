В платье-футляре и шляпе с перьями: Лиз Трасс на церемонии памяти

Бывший премьер-министр Великобритании во всем черном посетила памятное мероприятие.

Лиз Трасс приняла участие в Дне памяти в Лондоне. В этот день в храмах проводятся службы, на которые чтят погибших в войнах.

Трасс появилась в траурном образе. На ней было классическое пальто, платье-футляр, плотные колготы и туфли-лодочки.

Аутфит политик дополнила элегантной шляпой с перьями. К лацкану пальто она прикрепила красный мак – символ памяти жертв войны.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Элизабет сделала макияж с черными стрелками и красной помадой. На шее у нее была золотая цепочка, а в ушах – элегантные золотые серьги.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

На церемонии памяти присутствовали также и другие бывшие премьер-министры Великобритании – Тереза Мэй и Борис Джонсон.

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