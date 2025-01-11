В платье-футляре и символическом ожерелье с черным жемчугом: Камала Харрис на похоронах бывшего президента США

Политик, как и принято на траурном мероприятии, появилась в образе total black.

Вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф приняли участие в государственных похоронах бывшего 39-го президента США Джимми Картера, скончавшегося в возрасте 100 лет. Церемония прощания прошла в Вашингтонском национальном соборе.

Харрис появилась там в черном платье-футляре длины миди, сверху которого она надела черный укороченный жакет.

Камала Гаррис / Фото: Associated Press

Аутфит политик дополнила символическим ожерельем с черным жемчугом, символизирующим мудрость и силу. А еще их считают символом сострадания и скорби семье умершего.

Камала Гаррис и Дуглас Эмгофф / Фото: Associated Press

Образ Камала завершила укладкой с локонами, нежным макияжем, браслетами и кольцом.

Эмхофф был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

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