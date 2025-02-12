В платье-футляре и туфлях Louis Vuitton: 71-летняя Брижит Макрон в элегантном образе встретила вице-президента США

Первая леди Франции в монохромном луке появилась у Елисейского дворца.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встречали у себя в гостях в Елисейском дворце вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супругу Ушу Вэнс. По этому случаю Макроны устроили обед.
Первая леди Франции появилась там в голубо-сером ансамбле, состоявшем из платья-футляра и элегантного пальто.
Аутфит Брижит дополнила темно-коричневыми остроносыми туфлями с фирменным принтом Louis Vuitton и на высоких шпильках. На шее у супруги президента был клетчатый шарф, который она сняла перед фотосессией с супругами Вэнсов.
У Брижит был объемный парик, макияж смоки-айс, кольца с драгоценными камнями и часы с черным ремешком на руках.
На Эммануэле был темно-синий классический костюм, белая рубашка, черный галстук и черные туфли.
Напомним, Брижит Макрон в кожаном жакете с белой каймой и черных штанах предстала на мероприятии в Париже.
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