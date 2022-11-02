В платье-футляре и жакете с кружевом: президент Молдовы выступила на конференции

Майя Санду продемонстрировала деловой аутфит в классических цветах.
Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в конференции "Женщины-парламентарии Румынии и продвижение гендерного равенства как национальное обязательство" в Бухаресте.
Там она предстала в деловом образе в классических цветах. На ней был белый жакет с черным кружевом и черное платье-футляр миди. Аутфит политик дополнила черными туфлями.
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Майя сделала аккуратную укладку с боковым пробором и нежный макияж.
В этом луке Майя также встретилась с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.
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Напомним, недавно Санду встречалась со своим болгарским коллегой. Для этой встречи она выбрала стильный голубой костюм.
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