В платье-футляре и жакете с пуговицами-якорями: красивая Брижит Макрон встретилась с королевой Камиллой

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встретили у себя в гостях, в Елисейском дворце, короля Чарльза III и королеву Камиллу, прибывших в Париж с официальным визитом. Это их первый государственный визит во Францию.

Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Президентские супруги приветствовали британских монархов у Триумфальной арки.

Эммануэль Макрон, Брижит Макрон, королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Первая леди, как всегда, выглядела великолепно. На ней был темно-синий ансамбль, состоявший из платья-футляра и укороченного элегантного жакета интересного кроя с золотыми пуговицами в форме морских якорей. Длина наряда прекрасно подчеркнула стройные ноги Брижит.

Брижит Макрон и королева Камилла / Фото: Associated Press

Обута Макрон была в черные остроносые туфли на шпильках. Аутфит она дополнила объемной укладкой и любимым макияжем смоки-айс.

Королева Камилла продемонстрировала во время торжественной встречи нежный образ. На ней было розовое платье-пальто из шерстяного крепа от Fiona Clare и розовая шляпа-таблетка с декором в виде листьев от бренда Philip Treacy. В руках королева держала серую сумку Charlotte Elizabeth, а обута была она в серые замшевые туфли.

Брижит Макрон и королева Камилла / Фото: Associated Press

В этот вечер британские монархи примут участие в государственном банкете в зеркальном зале Версальского дворца, который организовали супруги Макроны. На банкете будут присутствовать 160 гостей, среди которых – высокопоставленные лица, избранные за их вклад в заимоотношения Великобритании и Франции.

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