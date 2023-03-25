В платье-футляре и желтых лодочках: жена Джастина Трюдо в красивом образе появилась на гала-ужине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо по случаю официального визита в Оттаву президента США Джо Байден с супругой Джилл Байден организовали гала-ужин. Он прошел в Канадском музее авиации и космоса.

На мероприятии Грегуар продемонстрировала красивый аутфит в белом ансамбле. На ней было платье-футляр, сверху которого она одела укороченный жакет без пуговиц.

Джилл и Джо Байдены, Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Наряд Софи скомбинировала с желтыми туфлями-лодочками на шпильках.

Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Миссис Трюдо сделала аккуратную прическу, собрав несколько прядей сзади, и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила элегантными длинными серьгами.

Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Кстати, Джилл Байден на гала-ужин также пришла в белом наряде – приталенном жакете, топе и брюках-клеш. Лук она дополнила туфлями цвета фуксии.

Софи Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Напомним, во время встречи Байденов у коттеджа Ридо Софи продемонстрировали образ в красном комбинезоне с цветочным принтом, брюками-клеш и V-образным вырезом.

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