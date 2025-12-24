- Дата публикации
В платье-футляре и золотой цепочке: стройная первая леди Германии на рождественских съемках в базилике
Президентская чета Германии приняла участие в записи рождественской программы.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер приняли участие в записи программы ZDF «Рождество с федеральным президентом». Съемки состоялись в базилике Святой Анны в городе Альтеттинг, Бавария.
Первая леди появилась там в черном платье-футляре длины миди и с длинными рукавами, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд Эльке скомбинировала с черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках.
Бюденбендер сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила шею золотой цепочкой.
Штайнмайер был одет в классический черный костюм-тройку, белую рубашку и оранжево-синий галстук с принтом. Обут он был в черные туфли.
Напомним, Эльке Бюденбендер на встрече с супругами Макронов появилась в белом платье с короткими рукавами, которое скомбинировала с замшевыми темно-синими туфлями.