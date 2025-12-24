ТСН в социальных сетях

В платье-футляре и золотой цепочке: стройная первая леди Германии на рождественских съемках в базилике

Президентская чета Германии приняла участие в записи рождественской программы.

Эльке Бюденбендер и Франк-Вальтер Штайнмайер

Эльке Бюденбендер и Франк-Вальтер Штайнмайер / © Getty Images

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой Эльке Бюденбендер приняли участие в записи программы ZDF «Рождество с федеральным президентом». Съемки состоялись в базилике Святой Анны в городе Альтеттинг, Бавария.

Первая леди появилась там в черном платье-футляре длины миди и с длинными рукавами, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд Эльке скомбинировала с черными капроновыми колготами и черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках.

Эльке Бюденбендер и Франк-Вальтер Штайнмайер / © Getty Images

Эльке Бюденбендер и Франк-Вальтер Штайнмайер / © Getty Images

Бюденбендер сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила шею золотой цепочкой.

Штайнмайер был одет в классический черный костюм-тройку, белую рубашку и оранжево-синий галстук с принтом. Обут он был в черные туфли.

Напомним, Эльке Бюденбендер на встрече с супругами Макронов появилась в белом платье с короткими рукавами, которое скомбинировала с замшевыми темно-синими туфлями.

